“Acudir a la UE es perjudicial para salir de la crisis”

Así lo han subrayado fuentes del Ministerio a las que no les consta que la ministra, Arancha González Laya, haya mantenido ningún contacto con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en las últimas semanas, en las que sí habría habido contactos habituales discretos a otros niveles, aunque no han querido dar detalles.

You May Also Like