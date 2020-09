Acuario – Lunes 7 de septiembre del 2020: tu instinto te guía hacia la verdad | Horóscopos Acuario

Si estás soltero : debido a una serie de sensaciones inestables, podrías ser presa fácil de quien considera que te sientes solo. No estés con personas que no conoces en realidad.

DINERO Podrías haber estado a punto de perder todo por no haber dejado en orden cierta documentación por desidia, una vez que logras quitar esa preocupación aprendes que debes dejar siempre en orden todo lo que consideres que está desorganizado. No te sentirás abrumado si te das la oportunidad de ejercer el orden de nuevo.

Conforme a la energía lunar, has cambiado constantemente de pensamientos. Tu personalidad se siente con intranquilidad, sobre todo cuando recibes noticias de que hay personas que están haciéndote responsable de cosas que no te corresponden.

