Acuario, horóscopo del lunes 28 de diciembre del 2020 | Horóscopos Acuario

TRABAJO Revisarías cada paso que has dado hasta ahora para que todo tu comportamiento cambie en beneficio. Posiblemente hayas tenido que modificar tu pensamiento para que no te enfrasques con la hostilidad de algunos compañeros de trabajo. Ahora es momento para que Géminis tenga su regencia en ti y alejes todo malestar de tu ambiente de trabajo.

Es muy probable que todo lo que hicieras durante los últimos días, serían lecciones inesperadas que de pronto te mantendrían en desesperación. Pero si no aprendes hoy, posiblemente no habría un mañana. Quita un poco de tu soberbia, para aceptar que la energía de la Luna creciente, te mantiene de la mejor manera para sentirte asombrado de lo que puedes lograr si te concentras.

