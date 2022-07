Actualizan el riesgo de trombosis de la vacuna contra la covid de AstraZeneca

Un nuevo estudio ha actualizado los datos previamente disponibles sobre el riesgo de sufrir trombosis en los vacunados con el suero de AstraZeneca, elevando las tasas de incidencia de complicaciones como la trombosis venosa cerebral o la trombocitopenia.

El mismo trabajo, llevado a cabo en Escandinavia, también ha encontrado tasas más altas de desenlaces trombocitopénicos tras recibir las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna), si bien en estos casos el aumento fue menos significativo y los análisis de sensibilidad no fueron consistentes. Por ello, concluyen que es necesario confirmar este punto por otros métodos.

Un efecto secundario raro pero grave

La investigación en cuestión se ha publicado en el medio especializado JAMA Network Open y, según señalan sus autores (adscritos al Instituto Noruego de Salud Pública), viene a confirmar lo que ya se sabía: que la vacuna de AstraZeneca se asocia a un efecto secundario raro pero grave, como es la trombocitopenia inmune trombótica.





En cambio, puntualizan, no se ha logrado establecer una asociación que pueda considerarse consistente entre estas complicaciones y la vacunación con Pfizer o Moderna.

Aún así, hay que mencionar que incluso en el caso de AstraZeneca la frecuencia con la que aparecen las reacciones adversas es muy baja. En el caso de la trombosis cerebral venosa, por ejemplo, sólo se observó un exceso de casos (diferencia entre el grupo estudiado y lo que sería esperable en la población general) de 1,6 por cada 100.000 dosis.

Estas conclusiones, en principio, no deberían necesariamente cambiar el estatus actual de la vacuna de AstraZeneca. Concretamente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) considera que el balance del riesgo del suero (ponderación del riesgo de contraer la covid-19 y de sufrir un desenlace grave vs el riesgo de sufrir reacciones adversas debido a la vacuna) continúa siendo positivo, aunque algunos países han optado por dejar de utilizarla al existir opciones aún más seguras.





Para realizar el estudio, los autores emplearon los datos recabados por los servicios sanitarios de Noruega, Finlandia y Dinamarca. Esta es una de las grandes fortalezas de la investigación, ya que emplea registros que cubren el total de la población en tres países con sanidad universal, lo que asegura un acceso igualitario de toda la población estudiada.

Referencias

Dag Berild J, Bergstad Larsen V, Myrup Thiesson E, et al. Analysis of Thromboembolic and Thrombocytopenic Events After the AZD1222, BNT162b2, and MRNA-1273 COVID-19 Vaccines in 3 Nordic Countries. JAMA Netw Open (2022); 5(6):e2217375. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.17375