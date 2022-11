Actualización del sistema operativo

Pero también, es necesario saber que no podemos comprar todo lo que hay en el mercado, no quiere decir que porque el equipo es nuevo cumple con las especificaciones que requieren los nuevos Windows y, lamentablemente, esto sucederá a muchos usuarios por desconocimiento.

Si su equipo no cumples con los requisitos y piensa que no debe invertir en la compra de un módulo, quédese con Windows 10, ya que contaremos con un soporte, al menos, hasta el 14 de octubre de 2025, y le dará la opción de buscar otras alternativas o cambiar su equipo.

