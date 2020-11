¡Actriz Sara Maldonado expone molesta infidelidad de su pareja!

Ver las historias de Sara Maldonado si me dio cosita que feo cuando las personas no tienen con quien desahogarse y la pasan mal solas” escribió @Klizsocu.

Lo peor que podría pasarle a una mujer es perder al ser que tanto anhelas, y que ya no podrá seguir en tu vientre, su dolor aumentó al saber que al estar ella sola su pareja se veía con otra mujer, desafortunadamente Sara Maldonado no contó los detalles de cómo fue que se enteró por lo que solo confiaremos en su palabra.

Aunque no ha participado en tantos proyectos como sus fans hubiera querido su carrera ha sido constante, el último trabajo en el que la vimos fue en 2019 en la telenovela “Los Elegidos”, a pesar de que no es continua su aparición en la televisión continúa siendo muy querida por sus fanáticos quienes la siguen en cada una de sus publicaciones.

You May Also Like