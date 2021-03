Actriz Laura Zapata insulta a seguidores de López Obrador y causa polémica

“No aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador porque no piensan, porque insultan y porque de alguna manera te pones al nivel de ellos. Esta división de ‘fifís’ y ‘nacos’ la ha hecho el presidente desde su tribuna con el dedo flamígero que acusa a quien no está de acuerdo con él”, dijo Zapata, medio hermana de la cantante Thalía, en un programa televisivo este jueves.

