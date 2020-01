Actores, actrices y cineastas piden a Sánchez en la alfombra roja más apoyo a la cultura y al cine

“Nunca le pediría nada a Sánchez, solo pensaría qué puedo hacer por mí mismo y no estemos mendigando ayudas porque no nos las van a dar Bueno, y le pediría que venga al cine y, si puede ser película española, mejor. Vemos poco cine español y de hecho los académicos han visto poco cine español”, ha dicho por su parte, Santiago Segura , que también ha hecho hincapié en que gane una película con la que el público no se sienta estafado, “como si por ejemplo ganara una que ha tenido 20.000 espectadores”.

Por su parte, Belén Funes , que compite al Goya por a Mejor Dirección Novel, ha pedido a Sánchez y al ministro de Cultura que “nunca se baje la vigilancia en la cultura” y sobre la presencia de mujeres ha pedido reflexionar sobre por qué no se están consiguiendo fondos ni dinero, es ahí donde hay que apretar”.

