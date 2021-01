Actor Julián Gil da positivo al COVID-19

Julián Gil dio positivo a Covid-19, se encuentra en su casa recuperándose, ya que al sentirse muy mal quiso internarse en un hospital, pero no encontró lugar en ninguno.

El actor a través de un video se comunicó con sus seguidores, y mostró un semblante un poco desmejorado. Julián comentó: “Me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos durante casi un año, pero me tocó Covid-19. No sé cuándo, cómo o dónde me contagié. Hoy es mi quinto día, ya me siento bien y por eso hoy decidí anunciarlo, pero pasé los primeros días muy mal, mucho susto”.

Mire: Boza pisa fuerte y se posiciona bien en la lista de los Billboard Latin

Gil agradeció a Juan Osorio su ayuda para poder conseguir asistencia médica en su casa: “No pude entrar a ningún hospital porque no había camas. Gracias a Dios me comuniqué con el señor Juan Osorio, que ya había pasado por lo mismo y me puso a disposición a su equipo médico, de alguna manera estoy hospitalizado en mi casa, tengo la visita de los médicos diariamente. Juan te lo tengo que agradecer públicamente”.

Julián Gil forma parte de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, proyecto a cargo del productor Juan Osorio.