Activistas internacionales pujan porque Costa Rica prohíba explotación de petróleo y gas para siempre

Personalidades del mundo del espectáculo y diplomáticos internacionales presionan a la Asamblea Legislativa costarricense para que apruebe una ley que eliminaría la explotación de combustibles fósiles en Costa Rica.

Actores como Mark Ruffalo, quien representa a Hulk en el universo de Marvel, y Jane Fonda, ícono del cine en las décadas de los 70 y 80, se unieron a un movimiento de presión iniciado por una de las principales precursoras del Acuerdo de París, la costarricense Christiana Figueres, para convertir a su país en uno de los primeros del mundo en ser declarado Territorio Libre de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas.

“Respaldo el llamado de Christiana y confío en que el Congreso costarricense apoye la ley para prohibir permanentemente la exploración de petróleo y gas”, dijo Ruffalo.

“Costa Rica está lista para mandar un poderoso mensaje al mundo, presionando por declarar al país permanentemente libre de la exploración y explotación de gas y petróleo. Insto a los legisladores del país a tomar la decisión y dar este importante paso”, dijo Fonda, ferviente activista ambiental.

