Activista denuncia que menor abandonada será devuelta a su madre

Pero, al parecer para Córdoba las cartas fueron tiradas de manera absurda y como si la vida de esta infante no valiera nada por orden del Senniaf , el fiscal del Ministerio Público, Everardo González y la defensora de oficio, Micaela Morales , la pequeña Lia será devuelta a los brazos de una madre que la abandonó y se acordó de ella 8 días después, donde las investigaciones revelaron que la madre de la niña padece de una enfermedad terminal, pero que este no es motivo que lleva a una madre abandonar a un hijo en una caseta de buses a su suerte.

