actividades gratis para hacer durante la cuarentena por coronavirus

Hacer deporte con instructores online, visitar un museo de forma virtual o disfrutar de una obra de teatro retransmitida por internet son algunas de las opciones de ocio que están floreciendo gracias a la cuarentena. Por lo tanto, no hay excusa para no hacer ejercicio o no culturizarse, pues redes como Facebook o Instagram , entre otras plataformas, facilitan el entretenimiento en casa .

La cuarentena por el coronavirus se puede hacer larga, o puede ser amena si se lleva con humor y viendo el lado positivo. Hay multitud de cosas que se pueden hacer durante este tiempo encerrados en casa, sin embargo, hay muchas otras que no se pueden hacer al no poder salir a la calle. Aunque ya hay formas de hacer ciertas actividades gracias a internet .

