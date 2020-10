Activan capítulos de cooperación en TLC

“Cuando llegamos no encontramos registro de la cooperación ofrecida por la UE a través de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), así que estamos retomando este punto también, porque en el pasado, Panamá fue el único país de la región que no se benefició de la cooperación europea establecida en el tratado”, señaló.

You May Also Like