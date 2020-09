ACP aprueba compatibilidad | La Prensa Panamá

Finalmente, a través de recursos legales la empresa ha logrado mantener vigente el proyecto, pero debido a que no ha podido cumplir con los contratos de suministro, el Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Energía, anunció que recomendó hacer una licitación de compra de energía a corto plazo para contratar los megavatios de generación que no podrán cumplir algunas plantas de generación que están en construcción, entre ellas, la de NG Power.

You May Also Like