Acoso, una orden de alejamiento… La herencia de Carlos Marín, de ‘Il Divo’, enfrenta a su familia con su exmujer

Y eso no es todo, ya que, para más inri, también discuten por los derechos de imagen, que corresponden a su madre. “El único director creativo o artístico era Carlos y eso es incuestionable. Le hemos dado mucho material, le hemos cedido lo relativo a su carrera e, incluso, lo que tiene relación con las cosas que hizo con Carlos, que se traduce en mucho dinero, pero vamos a hacer lo que haga falta para demostrar que esto no es así”, zanja Rosa.

“Ella le llama continuamente por teléfono y le ha provocado varias crisis de ansiedad, no es justo. Tal es el volumen de llamadas que yo solicité una orden de alejamiento que no se concedió porque la tenía que pedir mi madre. Después de todo lo que ha hecho mi madre por ella… A esa mujer solo le mueve el dinero, cada sonrisa entregada a mi hermano la pagó con creces en efectivo”, ha contado a ABC Rosa, la hermana del cantante.

El entorno del artista lleva semanas enfrentado por la hipoteca de más de 300.000 euros del inmueble, la cual aún no está cubierta. “Como en el documento no se especifica, la beneficiaria quiere que la casa se le entregue libre de cargas, que sea la madre de él quien pague los atrasos y el monto total”, ha explicado al citado medio el abogado de Innocence.

