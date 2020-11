Acodeco verifica ventas especiales en centros comerciales

Los centros comerciales verificados fueron: Albrook Mall, Multiplaza, Altaplaza y Metro Mall. Durante las inspecciones, algunos comercios tuvieron que rectificar anuncios que no indicaban si el baratillo era en todo el almacén o sólo en mercancía seleccionada, otros colocaban “hasta agotar existencia” sin mencionar las cantidades disponibles, también se observó anuncios que no indicaban la fecha de inicio y finalización de la venta especial.

