Acodeco se mantiene al tanto de las negociaciones con escuelas particulares

En aquellos casos donde no se ha logrado un acuerdo, porque los colegios se han mantenido que no pueden dar ningún descuento, se ha representado la posición de casi el 30% de los padres de familias que no pueden dar ningún abono, porque sus contratos de trabajo han sido suspendidos y son victimas económicas del Covid-19, por lo que debemos ser solidarios, manifestó el administrador de la Acodeco.

