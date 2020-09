Acodeco sanciona a vendedores de Merca Panamá por incumplimiento del Control de Precio

El Decreto Ejecutivo No. 181 de 6 de julio 2020, que prorroga la vigencia del Decreto Ejecutivo No.165 de 1 de julio 201, la cebolla amarilla nacional e importada, empacada o no (excluye las orgánicas y aquellas con diámetro mayor de 84 mm) tienen un precio máximo de venta al por menor de $0.80 a libra y de $1.76 el kilogramo. Esos son los precios máximos, lo que significa que nadie puede vender por encima de estos precios.

You May Also Like