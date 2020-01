Acodeco realiza operativo de grasas reutilizables en centro comerciales

En la verificación de escáner, el mayor porcentaje de incumplimiento se dio en Multiplaza con el 67% de los 55 comercios verificados (37 no cumplen), en Albrook Mall el 51% de los 45 agentes económicos (23 no cumplen) y en regionales el 66% de 30 comercios verificados (20 no cumplen).

You May Also Like