Acodeco pendiente que no suban los precios del gel alcoholado y mascarillas

Hicieron el llamado reiterativo a los comerciantes para que no especulen con los precios y a los panameños no alarmarse y aplicar las recomendaciones del Ministerio de Salud.

Sin embargo no descartan que se pueda dar una situación y reiteraron el llamado a la población comprar solo lo necesario para no seguir contribuyendo con el desabastecimiento.

