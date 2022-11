Acodeco mantiene bajo la lupa a empresa dedicada a la venta de planes vacacionales por incumplimientos

Ante propuestas de conseguir un crédito adicional, recordar que esto le corresponde al consumidor y a su banco; no entregar su tarjeta de crédito, si no se está seguro de la transacción.

De las 27 quejas interpuestas por los consumidores contra esta empresa en lo que va del año, muchas aluden a que los agentes vendedores ofrecen condiciones a los compradores de manera verbal, que luego no son incluidos en los contratos, entregando informaciones no claras ni veraces a los compradores de los planes.

