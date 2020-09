Acodeco logró devolver más de 180 mil dólares a consumidores

La Ley 45 de 2007, en su artículo 53, entre otras normas, establece que el proveedor será responsable por el bien que el consumidor aparte mediante abonos al precio de venta, y no podrá sustituirlo por otro bien similar. Son nulas, y por lo tanto no obligan a los consumidores, las estipulaciones contractuales que eximan o limiten la responsabilidad establecida en este artículo.

En caso de no poder seguir pagando los abonos, el agente económico no puede quedarse con la totalidad del dinero abonado por el comprador, porque sería una cláusula abusiva. Además, el consumidor siempre debe tener en cuenta, que no existe el derecho al retracto, porque acordó un compromiso escrito ante el agente económico.

