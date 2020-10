Acodeco impone multas por más de 31 mil dólares por uso indebido del gas

El uso de este producto lo regula el Decreto de Gabinete No. 20 de 10 de junio de 2008 (que modificó el Decreto No. 10 de 18 de marzo de 2009), el cual destaca que es exclusivamente para consumo doméstico residencial, de fondas, puestos ambulantes o temporales de venta de comidas, comedores escolares y populares. Además, el cilindro de gas de 25 libras está subsidiado por el Gobierno Nacional.

