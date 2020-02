Acodeco detecta catorce comercios que cobraban ITBMS en útiles escolares

Durante un operativo la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó que 14 comercios que cobraban el ITBMS (7%) en los útiles escolares que conforman el listado oficial y que están exentos por ley.

Aparte del cobro del impuesto, la principal anomalía detecada fue la falta de precios a la vista (56), la publicidad no veraz (5), y la duración de la publicidad que excede los 3 meses (2).

Se verificaron 553 agentes económicos a nivel nacional y 88 presentaron algún tipo de anomalía. La segunda fase se realizará los días 27 y 28 de febrero, previo al inicio del año escolar.

Útiles escolares como tijera, lonchera, cuadernos, lápices, goma cuyo valor unitario no exceda los $2, bolígrafo cuyo valor unitario no exceda un $1, zapatos escolares que no exceda un monto de $40, zapatillas para educación física cuyo valor unitario no exceda los $30, correas que no exceda los $15.

Otros artículos exonerados del ITBMS son los artículos para educación física (franela o suéteres, pantalones, medias y zapatillas).

La Acodeco informó que los comercios que no cumplan con la exoneración ni los precios a la vista, el consumidor podrá hacer la denuncia llamando a la línea gratuita 130.

