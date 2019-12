Acodeco detecta anomalías en operativo de fiestas navideñas

Por otro lado, durante los operativos nocturnos, el personal de la Acodeco detectó 540 productos sin precios a la vista; 753 sin fecha de vencimiento; 2,322 productos vencidos; 171 fechas no claras; 304 productos deteriorados y 150 artículos no cumplieron con la prueba del escáner (presentaban sobrecargos).

You May Also Like