Acodeco aplica sanciones directas a agentes económicos por incumplir margen

Cabe recordar que mediante la Resolución No. A-022-2020, promulgada en la Gaceta Oficial el martes 26 de mayo de 2020, se reglamentó la aplicación de sanciones por incumplir el margen máximo de comercialización de artículos de higiene personal, limpieza y consumo, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 114 de 13 de marzo de 2020 y modificado por el Decreto Ejecutivo N.° 152 de 13 de mayo de 2020.

Las irregularidades detectadas se dieron en su mayoría, por la no presentación de las facturas correspondientes para verificar los márgenes de comercialización y otros por vender por encima del margen establecido del 15% para mascarillas desechables y del 23 % para los otros 10 productos (producto antibacterial o antimicrobial, gel alcoholado o antibacterial, alcohol para uso externo, jabón antibacterial en barra o líquido, desinfectantes pañuelos desechables, desinfectantes en aerosol, vitamina C, guantes desechables y paños húmedos).

