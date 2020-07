Acodeco aplica 53 sanciones en un año por incumplir con uso de las bolsas plásticas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informa que desde el 20 de julio 2019, cuando inició la implementación efectiva de la Ley 1 de 2018, que prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno, hasta mayo de 2020, se aplicaron 53 sanciones por un monto de 14 mil 100 dólares.

Entre las principales faltas a esta ley, se encuentran los agentes económicos presentaron copias no autenticadas del certificado de evaluación de la conformidad, documento que se utiliza para demostrar que el producto no cuenta con la presencia de polietileno, otros no reportaron los costos de las bolsas reutilizables y no mantenían los precios de las bolsas a la vista. Los fondos recaudados por las multas se destinan a programas de reciclaje y docencia sobre temas relacionados con materiales contaminantes.

La Ley 1 de 2018 promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno, establece que los comerciantes podrán optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables y la Acodeco fiscalizará que, en caso de cobrarlas a los consumidores, sea a precio de costo.

La ley entró en vigor el 20 de julio de 2019, con una primera fase de eliminación de las bolsas plásticas con polietileno en los comercios minoristas, farmacias y supermercados y seis meses después (20 de enero de 2020) se hizo obligatorio en los comercios mayoristas y almacenes.

Se exceptúa de la proscripción cuando “por cuestiones de asepsia las bolsas de polietileno deban ser usadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados y no resulte factible la utilización de un sustituto compatible con la minimización del impacto ambiental”.

Desde su implementación de esta ley, las bolsas plásticas de polietileno han sido eliminadas del comercio al por mayor y al por menor, reduciendo la contaminación ambiental. Los consumidores están conscientes de llevar las bolsas reutilizables a sus compras.

Las bolsas con polietileno tenían un costo de $1,300 la tonelada, pero ahora ese costo de producción se cuadruplicó con la utilización de las bolsas biodegradables, con un costo entre $4,500 a $5,000 la tonelada.

La fabricación de bolsas biodegradables es mucho más costosa, debido al material natural que se utiliza en comparación con las que contienen polietileno, situación que ha incidido en la comercialización.

Las bolsas reutilizables que se están dando en la mayoría de los supermercados o farmacias y que tienen un costo de $0.05 están hechas a base de fécula de maíz o de aguacate, y no son desechos de ese material”, dijo Alfredo Villaverde, presidente de la Asociación de Fabricantes de Productos Plásticos de Panamá.

En Panamá hay entre 10 y 12 fábricas que se dedican a la confección de bolsas plásticas, sin embargo, son las grandes empresas las que están haciendo la producción para los comercios, en este momento, mientras que las pequeñas están paralizadas.’

