Aclaraciones a destiempo del Minsa y la Caja de Seguro Social

El anuncio omite deliberadamente entrar a detallar el por qué no se ha publicado la lista completa de las empresas a las que la mesa conjunta les compra o comprará equipos e insumos médicos y de laboratorio, así como medicamentos. Y, de hecho, en este caso solo han divulgado las adjudicaciones de un número reducido de empresas, no así la del resto de los rubros solicitados.

Sobre las cantidad de batas de uso general no estéril, overoles y mascarillas, así como los montos de estas compras a Meditech International fueron corregidos tras la publicación de la noticia. La empresa hizo llegar el informe oficial a La Prensa y, posteriormente, esta información apareció en el portal Panamá Compra. Al momento de redactar la noticia, estos detalles no eran conocidos, a pesar de la obligatoriedad de divulgarlos.

