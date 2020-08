Aclaración de APADEMAR | La Prensa Panamá

Panamá, 24 de agosto de 2020.

Señores

La Prensa

Ciudad

Atención: Rodrigo Noriega

Re: Aclaraciones respecto al artículo “Las grietas de nuestra plataforma de servicios” publicado el 21 de agosto de 2020

Estimado Sr. Noriega,

La Junta Directiva de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR) desea aclarar algunas de las varias imprecisiones en el artículo de análisis por usted escrito y publicado en la página 5A de la edición de La Prensa del viernes 21 de agosto de 2020 que conducen a una impresión equívoca sobre los estándares del Registro de Naves de nuestro país y su contribución al desarrollo nacional.

Dice el artículo: “La Ley 63 de 1917, que estableció el registro de naves de marina mercante en Panamá, permite que el dueño de un barco sea quien controle su operación. Esto es un gran incentivo porque más allá de la exoneración de impuestos y de regulaciones laborales amistosas, el dueño del barco no está sujeto al control del Estado de origen”.

Al respecto cabe aclarar lo siguiente:

• La operación de todo barco, indistintamente de su país de registro, está controlado por el dueño del barco. Dueño del barco, o armador, es el propietario registrado ante la autoridad competente del país de registro. La responsabilidad por actos atribuibles al barco concierne a dicho propietario y a las varias empresas que, como es propio de la industria marítima, son parte de la cadena de servicios: operadores, fletadores a casco desnudo o fletadores por tiempo.

• El registro de naves de marina mercante de Panamá, administrado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tiene un régimen de derechos de registro, tasas e impuestos anuales aplicable a todas las naves. La ley general de marina mercante (Ley No. 57 de 2008) contempla -en sus artículos 149 y siguientes- medidas de optimización y mantenimiento de la flota que incluyen tarifas especiales a naves de nueva construcción y a las que pertenezcan a grupos económicos, preservando siempre el derecho de la AMP de negar el registro de cualquier nave si determina que su registro es lesivo a los intereses de Panamá o de la industria marítima nacional e internacional luego de tomar en consideración, primeramente, las normas internacionales de seguridad y protección marítima, prevención de la contaminación y de actos ilícitos a bordo de buques, control de tráfico de estupefacientes, trata de personas, blanqueo de capitales y regulación pesquera, y condiciones laborales de la gente de mar (ver art. 5, numerales 1 y 2, de la Ley No. 57 de 2008). La AMP ya ha comunicado a la opinión pública el número de naves cuyo registro no ha sido admitido en base a estas consideraciones.

• La naturaleza internacional de la industria marítima ha dado lugar a que las regulaciones en materia de seguridad de la navegación, prevención de la contaminación de los mares y las de formación, titulación y guardia para la gente de mar emanen de la Organización Marítima Internacional (OMI) de la que Panamá es Estado Parte y, además, miembro Categoría A del Concejo. Por tanto, indistintamente del país de registro de la nave, el armador, operador y fletadores están sujetos a las mismas normativas internacionales emanadas de la OMI de las que Panamá y la gran mayoría de los Estados miembros de la ONU son también parte.

• Panamá es el Estado cuya ratificación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006 (“MLC” por sus siglas en inglés), impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), permitió la entrada en vigencia de este. El MLC recoge las normas actualizadas contenidas en convenios y recomendaciones internacionales sobre trabajo marítimo fundamentadas, entre otros, en el principio de trabajo decente. El MLC, aprobado mediante Ley No. 2 de 2009, se encuentra además reglamentado por el Decreto Ejecutivo del Ministerio de la Presidencia No. 86 de 2013.

• Es incorrecto caracterizar a la marina mercante en Panamá como una de “exoneración de impuestos y de regulaciones laborales amistosas”.

• La afirmación “el dueño del barco no está sujeto al control del Estado de origen” es incorrecta porque sugiere que en Panamá la operación del barco no está controlada -y sí lo está- y porque ignora que la ley del Estado de origen del dueño del barco sigue siendo aplicable dentro de su ámbito incluyendo, en lo relativo a seguridad marítima y gente de mar, el que le corresponda como Estado Rector de Puerto. Dice el artículo “… Panamá no ha sido lo suficientemente exigente con su flota” y luego cita casos de accidentes sufridos por barcos de bandera panameña para concluir con: “Uno de los principales problemas es que el Estado de la bandera debe ser parte de las investigaciones, pero según declaró el abogado marítimo Francisco Carreira a TVN, Panamá es sumamente opaca en cuanto al resultado de estas investigaciones, ya que, a diferencia de otras jurisdicciones, no divulga los resultados de esta”. Al respecto cabe aclarar que:

• La AMP le exige a la flota panameña el cumplimiento de toda la normativa internacional aplicable en materia de seguridad de la navegación, prevención de la contaminación de los mares y protección de las personas y la calidad de la gestión de buques, así como las de formación, titulación y guardia para la gente de mar y el MLC.

• La AMP ha divulgado el cuadro adjunto que indica el nivel de cumplimiento con estándares internacionales de la flota mercante panameña en los varios Memorando de Entendimiento que, de manera global, controlan la operación segura de los buques en todos los mares.

• La Dirección General de Marina Mercante de la AMP ya ha explicado a la opinión pública que dicha Dirección realiza las investigaciones que le competen por accidentes y emite y entrega los resultados según corresponde a la OMI. Si bien puede entenderse el requerimiento de que los resultados sean compartidos, además, con la opinión pública, es falso afirmar que Panamá no divulga el resultado de sus investigaciones.

Como gremio de profesionales dedicados al ejercicio del Derecho Marítimo, la APADEMAR queda siempre a su disposición para información veraz y objetiva respecto a la Marina Mercante de Panamá.

Atentamente,

Asociación Panameña de Derecho Marítimo

María Lourdes Galán

Presidente