ACLARACIÓN A LA CIUDADANÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN CUARTO PUENTE SOBRE EL CANAL DE PANAMÁ

Hutchison Ports PPC (Panama Ports Company, S.A.) apoya los esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional a través en crear infraestructuras y nuevos servicios, como lo es el 4to. Puente sobre el Canal de Panamá. Compartimos el objetivo, no solo de que el sistema de tráfico vehicular mejore, si no también, nos sentimos alentados por el impacto positivo que este proyecto tendrá en la calidad de vida de miles de familias panameñas.

El diseño original del proyecto afectaría la operación del muelle 6 del Puerto de Balboa, en el cual atracan embarcaciones de equipo rodado, carga general (rieles, varillas de acero, tuberías, etc.) y carga a granel (trigo, arroz, soya, maíz, etc.) muy necesaria para el país. Tan solo en el 2019, este muelle recibió más de 46 mil automóviles y más de 300 mil toneladas entre carga general y carga a granel. Obstruir la llegada de estos barcos, causaría afectaciones a la economía nacional, impactando negativamente a toda la cadena logística involucrada en este proceso, incluyendo avicultores, porcinocultores, ganaderos, transportistas, concesionarios, entre otros.

