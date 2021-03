Aclaración a la ciudadanía | La Prensa Panamá

Ahora bien, el hecho de que los dividendos no se hayan repartido entre los accionistas todos los años, debido a la ejecución de los planes de inversión antes mencionados, no significa que se hayan perdido o que no haya espacio para repartirlos a futuro, una vez se requieran menos inversiones para mantener en óptimas condiciones las terminales portuarias. Por consiguiente, el Estado panameño, en su condición de accionista, podría recibir la suma correspondiente a estos dividendos, lo cual representaría una especie de ahorro financiero, que coadyuvaría a mitigar los efectos de contracción económica producidos por las actuales circunstancias pandémicas.

Aún siendo este el caso, mediante Adenda No. 1, contenida en la Ley 55 de 28 de diciembre de 2005, que modifica el Contrato entre el Estado y Panama Ports Company, S.A., contenido en la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, PPC se comprometió a pagar una contraprestación de ciento dos millones de dólares ( $102,000,000.00 ) al Estado panameño por las infraestructuras y puertos en operación recibidos en concesión (Cláusula 2.3).

De hecho, la infraestructura portuaria concesionada a PPC no tenía ningún valor para iniciar el negocio de trasbordo de contenedores, por lo cual hubo que demoler edificaciones no útiles, para construir nuevas y especializadas, implicando una inversión millonaria por parte de la empresa.

