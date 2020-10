Ackermann gana tras la descalificación de Bennett

Ese doble gesto de Bennett, que intentó excusarse en que se veía cerrado y contra las vallas por el UAE, no le sirvió de nada antes los jueces. Pese a no saberse los detalles, todo indica a que el segundo gesto sobraba, no así el primero, y que ello le habría costado la etapa y el doblete en esta Vuelta.

You May Also Like