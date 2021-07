acierta con la velocidad de carga y modelos fiables

También has de tener en cuenta el tiempo que vas a tener que dejar cargándolo: hay algunos teléfonos en Android que proporcionan más opciones. Los hay que tienen soporte para mayor potencia, lo que permite cargar el teléfono con una mayor velocidad . Aunque no todos los teléfonos que hay en el mercado tienen esta posibilidad.

Si estás buscando un cargador inalámbrico de carga rápida o de 10 vatios, es probable que venga con un adaptador que pueda alimentar esa velocidad rápida. Pero lamentablemente, no todos los cargadores inalámbricos lo incluyen . Un adaptador puede parecer innecesario para un cargador inalámbrico, pero en realidad es una pieza crítica para entregar suficiente energía para una carga rápida, así que si el cargador no viene con uno, tendrás que comprarlo por separado.

