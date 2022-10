Acevedo: el misterioso hombre de confianza de Gaby Carrizo

Luis Acevedo Ureña es un nombre no muy reconocido. Ni siquera para esta nota se pudo obtener su foto. Sin embargo, en ciertos círculos de poder político, su presencia no pasa inadvertida. Acevedo –sin ser parte del engranaje gubernamental– es la figura que representa a otra que sí tiene poder. Él es la persona de confianza que maneja los negocios del vicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo, y su esposa, Julieta Spiegel de Carrizo.

