Acelerar inversión, ruta para reactivar economía

“La situación tiene la suficiente gravedad como para que se genere un sentido de urgencia. Si no se le da prioridad, no estamos haciendo lo que una administración y un país responsable deben hacer”, sostuvo.

Latorraca coincide con Bazán y el también economista Felipe Argote en la necesidad de dotar de un mayor impulso a las obras de infraestructura pública para que la recuperación sea más efectiva. No solo por su peso en el PIB, sino por lo que generan para otros sectores de la economía. Solo en el primer trimestre del año, esta actividad se contrajo un 35.1% respecto al año anterior, mientras no se ve impulso en proyectos de obra pública de envergadura y en algunos casos específicos, como el Corredor de las Playas, se ha reducido el alcance del proyecto.

