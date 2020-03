Aceleración económica, reto para el Ejecutivo de Cortizo, según The Economist

El deterioro fiscal de los últimos años provocó un aumento en la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto. Según los cálculos de The Economist, este indicador seguirá creciendo en los próximos años para llegar a un 48.5% en 2020 y un 50.6% en 2022, niveles que, no obstante, son manejables, teniendo en cuenta los estándares regionales.

Además, el informe de The Economist advierte de que la capacidad para elevar los ingresos sigue siendo débil, “ y los esfuerzos por desarrollar estas capacidades no parecen ser la prioridad”.

Del diagnóstico de Panamá no escapan “las debilidades en el marco fiscal”, demostradas por los constantes cambios a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. La norma fue creada como una herramienta para controlar el gasto público, pero los sucesivos gobiernos la han modificado para adaptarla a sus necesidades de gasto, algo que no pasa inadvertido para los distintos analistas internacionales.

Por eso, The Economist habla en su informe de que la posición fiscal enfrenta estrés o presión a corto plazo. No obstante, la unidad de inteligencia del grupo editorial británico espera que “una gestión responsable de la política fiscal ayudará a mejorar el balance fiscal a mediano plazo”.

You May Also Like