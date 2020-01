Acciones, no palabras | La Prensa Panamá

Lo mismo ocurre con frecuencia en temas como el medio ambiente, los derechos de los animales e, incluso, la corrupción. Todos los que luchan por alguna causa, y en especial quienes creemos que mujeres y hombres debemos tener los mismos derechos y oportunidades, nos guste o no ser reconocidos como feministas, debemos mirar con lupa para no caer en la trampa, debemos procurar ver “acciones, no palabras”.

Es irónico que sea justo su más furiosa opositora, la que ahora utilice de forma oportunista y descarada, la penosa situación de desigualdad que enfrentan las mujeres, como excusa para no darle respuestas al país. Nuevamente, la “política de palabras”. Sería bueno mirar los hechos. ¿Qué acciones ha tomado en favor de las mujeres? ¿Votó a favor de la paridad en el último debate sobre las reformas electorales? ¿Cuál fue su postura sobre el proyecto de ley que buscaba castigar el acoso callejero que presentó la exdiputada Ana Matilde Gómez? ¿Pensó en algún momento en la esposa del excandidato Ricardo Lombana cuando lo atacaba y hacía insinuaciones bajas sobre su amistad con el excontralor? ¿Le creyó a las víctimas cuando denunciaron haber sido violadas por su colega y copartidario Arquesio Arias? En todos esos casos, más allá de las palabras, con sus acciones no se puso del lado de las mujeres.

Me resuena el proverbio latino en la cabeza, mientras escucho una y otra vez las declaraciones de la diputada de la República, y además presidenta del frente femenino del PRD, Zulay Rodríguez, que ante el cuestionamiento de un joven periodista, por el caso en que un ex cliente la acusa de haberle despojado de 66 kilos de oro, en el que se encontraron restos de droga, la “honorable” le responde molesta: “Respete a las mujeres”.

“Acta, non verba” reza la frase que en español significa, “Acciones, no palabras.”

