Acciones de Putin llevan a la guerra de Ucrania a otro nivel

Pero Francia y Estados Unidos no siempre han estado en la misma página. Aunque París es un estrecho aliado de Washington, lleva mucho tiempo aplicando una política exterior independiente que a veces puede irritar a los funcionarios estadounidenses. Antes de la invasión rusa de Ucrania e incluso durante la guerra, Macron se ha mantenido en contacto con Putin. Ha advertido que el líder ruso no debe ser humillado, ya que sería menos probable que hablara de paz.

Una semana después de esos comentarios, que resonaron desde Estados Unidos al otro lado del Atlántico, Milley sugirió que existía la posibilidad de una solución política —que implicaba una retirada rusa— porque Ucrania estaba en una posición de fuerza. Sin embargo, una retirada total parece seguir siendo el tipo de humillación que Putin puede no ser capaz de soportar políticamente, por lo que el incentivo para que siga adelante —sin importar cuántos rusos y ucranianos mueran— sigue vivo. Washington ha dicho sistemáticamente que no puede haber negociaciones por encima de las cabezas de los ucranianos, y dado su éxito en el campo de batalla, incluida la reciente expulsión de las fuerzas rusas de la ciudad sureña de Jersón, la disposición de Kyiv a hablar, mientras el material militar proporcionado por Occidente fluye a través de la frontera, puede ser limitada.

Pero el senador de Idaho Jim Risch, el principal republicano de la Comisión de Relaciones Exteriores, advirtió el miércoles que Putin estaba apostando precisamente por ese debilitamiento de la resolución occidental. “Si no nos mantenemos, eso no sería en interés de Estados Unidos ni del mundo”, dijo.

You May Also Like