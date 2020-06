accidentes mas frecuentes, recomendaciones de seguridad…

Además de a las caídas que pueden traer consecuencias van desde fracturas óseas, posibles parálisis, y en muchos casos la muerte, la escalada también tiene otros riesgos que no se han de pasar por alto. Los desprendimientos de rocas pueden ser muy peligrosos y será clave saber recibir los impactos de estas, en la medida de lo posible, para evitar una peligrosa caída o algún daño que no permitan seguir escalando.

You May Also Like