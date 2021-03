Accidente en Suez aumentaría los seguros del Canal de Panamá

Las declaraciones de Vásquez se dan luego que el martes 23 de marzo el portacontenedores Ever Given, con bandera panameña quedó varado en el Canal de Suez , donde circula el 10% del comercio marítimo internacional, provocando que las autoridades suspendieran de forma temporal la navegación mientras se realizaban los trabajos de reflotación del buque.

You May Also Like