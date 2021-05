Accidente en Ciudad de México: colapsó un puente del metro – Latinoamérica – Internacional

“Cuando se disipó el polvo corrimos (…) a ver si podíamos ayudar. No se escuchaban gritos, no sé si estaban en shock (…), unas personas alcanzaron a meterse y sacaron como a dos personas que estaban encima. Los otros quedaron apilados” , agregó.

“De repente vi que la estructura se estaba cimbrando. No fue ni un minuto después que cayó el metro y se empezó a levantar mucho polvo” , declaró una testigo no identificada a la cadena local Televisa.

