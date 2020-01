Accidente del 737 en Irán, una nueva preocupación para Boeing

Si bien opina que “las apariencias no son favorables para Boeing”, Richard Aboulafia, del Grupo Teal, considera que “la declaración del portavoz del aeropuerto de Teherán afirmando que el accidente se debió a ‘dificultades técnicas’ no es creíble porque los investigadores no inspeccionaron las cajas negras ni las comunicaciones del piloto”.

You May Also Like