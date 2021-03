Accidente aéreo: La odisea de un piloto brasileño perdido 38 días en la Amazonia | Sociedad

Explica la ingeniera que, como la deforestación que causa la minería ilegal no es tan extensa, los satélites no la detectan fácilmente. Pero es muy dañina. “Contaminan los ríos, tiran allí el mercurio que usan para separar el oro, el agua cambia de color y contribuye directamente a la destrucción” de la flora y la fauna. Allí cada minero alquila una parcela que explota, algunos durante años. “Vimos personas que llevaban 20 años sin ir a la ciudad”.

Dormía lejos de los arroyos para evitar emboscadas de animales. Cuenta aún maravillado que no se topó con ninguno de los grandes depredadores. Ni un jaguar, ni cocodrilos ni anacondas. “Para evitar ataques, caminaba haciendo ruido con las hojas. Si vas en silencio, puedes importunarlos sin querer”, detalla. Acaba de reencontrarse con su madre, que por el coronavirus no pudo ir el 6 de marzo a recibirlo a Santarém, la ciudad amazónica donde creció.

