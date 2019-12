Accidente aéreo en Kazajistán deja al menos 12 víctimas fatales

Fokker NV junto con Fokker Aircraft BV, la filial de producción de aeronaves, se declaró en bancarrota en marzo de 1996 después de que sus principales accionistas dejaran de apoyar a la empresa, que no era rentable. También enfrentaba la competencia de Airbus SE y Boeing Co.

El vuelo Z92100 despegó desde Almaty a las 7:05 a.m. en dirección hacia la capital, Nursultán, y a las 7:22 a.m. perdió altitud y se estrelló contra un edificio de dos pisos situado en la región de Almerek, según información publicada en la página de Facebook del aeropuerto de Almaty. Según Flightradar24, el avión Fokker 100 tenía 23 años de antigüedad.

