Accesorios de moda para este otoño que son un ‘must have’

A finales del invierno del año pasado se nos presentaron las botas de goma para hacer frente a las lluvias de la primavera, sin embargo, no tuvimos el tiempo suficiente para disfrutarlas como es debido. Con las lluvias del otoño las recuperamos de nuestro armario, creando looks prácticos y en tendencia.

Moschino nos demostró que las perlas vuelven para elevar cualquier look, sin embargo, y para no caer en el estilo preppy, apilaremos varios collares a la vez para darle un toque más trendy.

Audrey Hepburn se convierte en la musa del otoño y su look de pañuelo en la cabeza con gafas de sol será un must have según pregona Max Mara. Aunque durante este verano los hemos llevado a modo de top, para esta nueva temporada nos lo podremos sobre la cabeza y lo combinaremos con unas gafas XXL.

Versace nos los presentó en su último desfile virtual y ahora no podemos sacarnos de la cabeza la imagen de Bella Hadid con aquellas plataformas setenteras fucsias . Las plataformas con tacón ancho vuelven a nosotros, pero en su versión más neón y llamativa , aunque no olvidaremos de ellas en color negro.

