‘Acapulco Shore’ regresa para nueva temporada con más polémicas en el mar

“En realidad para mí esto no es un trabajo, es una amistad y me siento muy agradecida con Dios de haberlos conocidos porque son personas increíbles. Nadie está actuando, aquí todo el mundo es único y por eso es que el programa ha llegado hasta donde ha llegado”, declaró la modelo y actriz, quien además es hija del vocalista del grupo de rock El Tri.

“Se necesita ser auténtico original, no fingir algo que no eres, hay que ser borracho, fiestero y con actitud, esta temporada llegó como nunca había llegado”, aseguró Karime, una de las más polémicas participantes del programa, quien reveló que se sometió a varias cirugías más para sorprender a sus seguidores.

