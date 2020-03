Acaparamiento, especulación y el poder del 23

En Panamá, desde el poscarnaval se venía notando una conducta de acaparamiento de mascarillas, guantes, vitamina C, alcohol, jabones y otros productos. Incluso, el saco de naranjas duplicó su precio ante la falsa creencia de que una recarga súbita de vitamina C, en unas cuantas semanas, podía subsanar su ausencia por años en la dieta del consumidor y evitar el coronavirus.

