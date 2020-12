acabar con la disparidad tributaria entre las comunidades pero sin tocar los privilegios de País Vasco y Navarra

Respecto a las críticas a Madrid por su baja fiscalidad, Ángel de la Fuente , director de la Fundación Estudios Economía Aplicada FEDEA, ha asegurado en Cope que en términos de financiación neta de la comunidad “el efecto sede no se traduce en que Madrid tenga muchos más recursos que las otras CC AA, por lo que el colchón que le permitiría jugar con ventaja no existe”. “La apuesta de bajar impuestos para tener servicios peores es tan válida como subirlos para tener servicios mejores . Lo que no se debería hacer es demonizar una opción o la otra”, ha criticado respecto al ataque de otras regiones y partidos como ERC.

No obstante, dentro del PP, hay quienes no ven con malos ojos la armonización fiscal, aunque con matices, como los gobiernos autonómicos de Castilla y León o Galicia . Incluso en 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, se planteó esta medida.

