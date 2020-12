Acaba de publicar su primer libro y prepara álbum para 2021

Marina Rodríguez, conocida artísticamente como Marina Jade, pasó por Operación Triunfo 2017 con la intención, al igual que el resto de sus compañeros, de hacerse un hueco en el mundo de la música.

La andaluza consiguió su pase para entrar en la academia más famosa de la televisión tras superar un amplísimo casting. En la gala 0 del concurso, Jade apuntaba ya maneras y lograba sorprender a todos con su interpretación del tema Girl on fire de Alicia Keys.

En su paso por el talent, supo estar a la altura y regaló increíbles actuaciones como el inolvidable Don’t dream it’s over, junto a Alfred García o el tema Sentir con Mireya Bravo. Nominada en la gala 4, defendió su permanencia en la academia con una sentida gran interpretación del tema The Voice Within, pero no consiguió el favor del público que se decantó por Mireya.

Finalizado el concurso, Marina se embarcó junto a sus compañeros en la gira OT con la que recorrieron múltiples lugares del país. En el mes de septiembre lanzó su primer sencillo Drinking Like I’m Sober, que actualmente cuenta con más de un millón de reproducciones en Youtube.

Hoy hacen 29 años de la salida de la homosexualidas en la OMS…pero es que solo son 14 desde que lo hizo la bisexualidad y 1 desde que lo hizo la transexualidad.

La lucha no se acaba aquí, hay que seguir para conseguir y mantener nuestros derechos🏳️‍🌈 #DiaContraLaLGTBfobia — Marina Jade (@MarinaJade) May 17, 2019

Convertida en un referente LGTBI, por la visibilidad que dio con su novio Bastian, ha continuado con esta tarea a través de sus redes sociales. En 2018 participó junto a Los Javis y Agoney en el pregón del orgullo de Madrid, y en 2019 realizó algunos conciertos, entre ellos, uno en la Japan Weekend y algunos otros con motivo del orgullo mientras continuaba trabajando en su proyecto musical.

Del mismo modo, durante este año realizó algunas apariciones como su colaboración en el videoclip del tema Lo que es nuestro de Lucia Gil y Natalia Gil o su actuación como invitada del grupo Ender en el Teatro Barceló de Madrid.

La de Dos Hermanas anunció un concierto en la Sala El Sol de Madrid para el mes de noviembre en el que estrenó el tema Solas tú y yo, canción que posteriormente lanzaría el 20 de diciembre. En 2020 escribió en sus redes sociales que tendría una gira en solitario por varias ciudades del país a partir del mes de mayo.

Mientras preparaba el repertorio para sus conciertos se presentó junto a Gonzalo Caps la canción No estaré sin ti. A causa de la pandemia generada por la Covid-19, se vio obligada a posponer su gira de conciertos, anunciada con anterioridad, para el mes de octubre, que finalmente tuvo que cancelar por la difícil situación.

Lamentablemente la gira se tiene que posponer, os dejo aquí abajo las nuevas fechas y alguna información❤️ Esto me pone muy triste pero es lo mejor para todas, para que nos mantengamos a salvo y para que disfrutemos muchísimo más al vernos. Os quiero millones❤️❤️ pic.twitter.com/d7j1XhoWRv — Marina Jade (@MarinaJade) April 15, 2020

Siento mucho comunicar que finalmente la gira se ve afectada por la situación. Aquellas personas que comprasteis vuestra entrada recibiréis, en las próximas horas, el importe total en la cuenta con la que realizasteis el pago. Gracias por el apoyo y mucha, mucha salud❤️ https://t.co/H4sWZ1RMi1 — Marina Jade (@MarinaJade) September 28, 2020

No todo iban a ser malas noticias y poco después reveló con orgullo la fecha de lanzamiento de su primer libro. “No me puedo creer esto… ¡El 19 de noviembre sale mi primer libro!”, comentó con expectación en su cuenta de Twitter.

Ahora, casi dos años después de su salida de Operación Triunfo, Jade habla por fin de su álbum debut para el que se ha tomado un tiempo para meditar. “La grabación me pilló en plena pandemia, así que tuvimos que dejarlo. Tras el confinamiento volví a retomarla”, comentó en una entrevista a EFE.

“Estoy intentando encontrarme a mí misma dentro del mundo musical y estoy probando cosas nuevas” confiesa mientras sentencia que su disco será “una mezcla de sonidos”. A pesar de ser un año muy complicado para las personas dedicadas a la industria musical, seguro que, con la llegada del 2021, tanto Marina Jade como el resto de artistas volverán a poder subirse a los escenarios tal y como recordamos.