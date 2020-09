Abusos y represión policial activan las alarmas

El uso de elementos represivos para contener manifestaciones pacíficas o efectuar las detenciones de civiles desarmados, por ejemplo la detención de los jóvenes surfistas quienes fueron esposados y arrodillados en la arena caliente, constituyen prácticas que violan la Ley Orgánica y los principios de los usos de la fuerza ante personas que no representan riesgo o amenaza alguna. La situación se complica porque la Policía Nacional no informa sobre sus investigaciones administrativas o si hubo sanciones por estas conductas.

